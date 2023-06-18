Büyükşehir Belediyesi Aksu'da yol açma çalışmalarını sürdürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Aksu ilçesindeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında yeni yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nda ruhsat müracaatları ve inşa faaliyetlerinin artmaya başlamasıyla harekete geçen belediye ekipleri yeni yollar açıyor.

​​​​​​​Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince belediye sorumluluğundaki 200 kilometrelik yol ağının 60 kilometrelik bölümünde yol çalışması tamamlandı.

İş makinelerinin yoğun çalıştığı bölgede, elektrik, doğalgaz, internet, kanalizasyon, yağmur ve içme suyu gibi altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama işlemi başlatılacak.​​​​​​​



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