Antalyaspor Atletizm Takımı altın madalya kazandı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto U16 Kulüpler Ligi'nde Antalyasporlu atletler, altın ve bronz madalya elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Atletizm Takımı İzmir'de düzenlenen Spor Toto U16 Kulüpler Ligi müsabakalarına katıldı.

Kırmızı-beyazlı takım, müsabakalarda topladığı puanlarla erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk on kulübün içerisinde yer almayı başardı.

Müsabakalarda Antalyaspor 4x100 metrede altın madalya alırken, sporcu Nisa Pek Yürek ise gülle atma kategorisinde bronz madalya elde etti.



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