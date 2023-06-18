Antalya'da eşini darbederek öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da eşini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kepez ilçesinde hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybeden Sinem A'yı (38) sopayla darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan eşi U.A'nın (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
Dün Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi 2658 No'lu Sokak'ta sağlık ekibi, ihbar üzerine gittiği adreste darbedilen Sinem A'ya ilk müdahaleyi yapmış ancak kadın müdahaleye rağmen yolda yaşamını yitirmişti.
Sinem A'nın eşi U.A. ise gözaltına alınmıştı.