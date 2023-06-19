Alanya'da otel çalışanlarını taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Otel personelini taşıyan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 C 32284 plakalı midibüs, D-400 kara yolunda refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki 13 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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