Antalya'da doğayla baş başa tatilin adresi bungalov evler bayramı dolu geçirecek

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ANTALYA (AA) - Antalya'da ağaçların arasındaki tek katlı bungalov evler, Kurban Bayramı tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyen tatilcilerden yoğun talep görüyor.

Yılbaşından bu yana 4 milyondan fazla turisti ağırlayan kentte, 5 yıldızlı otellerin yanı sıra doğayla iç içe tatil imkanı sunan Kemer ilçesindeki Çıralı ile Kumluca ilçesindeki Adrasan ve Olympos bölgelerinde bungalov evler de bayramı dolu geçirecek.

Antik kent kalıntıları, eşsiz doğası, caretta carettaların yumurta bıraktıkları sahiliyle özellikle "izole tatil" isteyenlerin adresi haline gelen bölgede yoğunluk arttı.

Olympos Çevre Koruma ve Turizmi Geliştirme Dernek Başkanı Halil Karataş, AA muhabirine, seçim gündeminin bitmesi ve okulların tatile girmesinin ardından turizmin hareketlendiğini söyledi.

Bölgenin en fazla yerli turist ağırladığını ancak son yıllarda yabancı turist potansiyelinde de önemli artış gözlendiğini dile getiren Karataş, ağaç ev tarzı konaklama tesislerinin yaklaşık 30 yıldır popülerliğini kaybetmediğini vurguladı.

Genelde doğayı, tarihi sevenlerin misafirleri olduğunu anlatan Karataş, "Havalar biraz serin gitti, seçim vardı, bunlardan biraz etkilendik. Şu anda hareketlilik arttı, bayram için tüm rezervasyonlarımız doldu. Bu hareketlilik bayramdan sonra da devam eder. Doğal ortamda, portakal bahçeleri içinde insanlar özgürce tatil yapıyor." diye konuştu.

Olympos Antik Kenti'nin de bölge turizmine katkı sağladığına dikkati çeken Karataş, kazı çalışmalarının devam ettiğini ve yöre halkının da çalışmalara önemli destekler sunduğunu belirtti.

Bölge hakkının antik kentin öneminin farkında olduğunu aktaran Karataş, şöyle devam etti:

"Kazılar yoğunlaştıkça önemli bulgular çıkıyor. Önceden buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin yüzde 50'si antik kenti ziyaret ediyorken, şimdi yüzde 90'ı antik kenti geziyor. Antik kent için gelenler bölgenin turizm potansiyelini keşfediyor. Antik kent buraya değer katıyor. Antik kentten geçerek denize gidiyorsunuz. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir tatil yeri olduğunu sanmıyorum."

- "Yabancı turistin de ilgisi arttı"

Bungalov evlerden oluşan bir tesis işleten Utku Kırca da daha önce İstanbul'da yaşadığını, sık sık Antalya'da tatil yaptığını söyledi.

Doğayla iç içe tatili sevdiği için kente yerleşmeye karar verdiğini ve bir dönem tatil yaptığı yerde işletmeci olduğunu dile getiren Kırca, özellikle küresel salgın sonrası insanların ağaç evlere, doğa içindeki tatile ilgisinin arttığına dikkati çekti.

Kırca, betondan arınmış, ahşaptan yapıların olduğu, orman içinde ve deniz kenarında bir tatil imkanı sunulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bayramda ve bayram sonrası sezonda talepler çok yüksek. Yabancı turistler de geliyor ama yerli turist daha fazla. Pandemi sonrası yabancı turistin de ilgisi arttı. Şehirde yaşayan insanlar böyle bir ortamın özlemini çekiyor. Bir hafta bile olsa ormanın içinde vakit geçirmek, egzoz dumanından kaçmak, hayvanlarla ve önünden dere akan bir vadide yaşamak ilgilerini çekiyor."

Adrasan'da bungalov evlerinde tatilcileri ağırlayan Hüseyin Aykurt da bölgedeki hareketliliğin sevindirici olduğunu söyledi.

Özellikle okulların tatile girmesi, sınavların bitmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla bereketli bir dönem geçireceklerini belirten Aykurt, "Şu anda doluluklarımız yüzde 80-90 civarında, bayramda yüzde 100'u bulacak. Rezervasyonlar gayet iyi gidiyor." dedi.

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