Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde ekilen buğdaylar filizlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde atıl durumdaki arazilere dikilen buğday ata tohumları, filizlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerelden kalkınma projesi kapsamında ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla çiftçilere hibe desteği yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri, Korkuteli Avdan ile Elmalı Akçay mahallelerinde ekimi yapılan alanları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, geçen yıl kasımda 130 çiftçiye 7 çeşitte buğday ata tohumu dağıttıklarını belirtti. En çok dağıtımını yaptıkları buğday çeşidinin ise "Akçalıbasan" türü olduğunu aktaran Parlak, "Dekar başına 500-600 kilogram verim alıyoruz. Verimli bir tür." ifadesini kullandı.

Avdan Mahallesi'nde çiftçilik ile uğraşan Süleyman Kemi, hibe edilen ata tohumundan memnun kaldıklarını belirtti.

Daha az maliyetle daha çok verim alabildiklerini anlatan Kemi, "Akçalıbasan buğdayını 13 dekarlık tarlama ektim. Başakların doluluk oranı ve verimi oldukça iyi. Almış olduğumuz ata tohumları sayesinde bir sonraki seneye tohumluklarımızı ayırabiliyoruz."

Elmalı ilçesi Akçay Mahallesi sakinlerinden Hasan Demir de hibe desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve belediye yetkililerine teşekkür etti. ​​​​​​​



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