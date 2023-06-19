Kaş Belediyespor play-off maçını kazandı

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ANTALYA (AA) - Antalya 2. Amatör Küme 1. Grup Plaf-Off karşılaşmasında Kaş Belediyespor rakibi Kırmızı Beyaz SK'yi 4-3 yendi.

İki takım Zeytinköy 2 Nolu Statta karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısı çekişmeli geçti. Önce Kaş Belediyespor skoru 3-2 yaptı, kısa süre sonra Kırmızı Beyaz SK durumu eşitledi.

Kaş Belediyespor'dan Özgür Güngör'ün golüyle skorun 4-3 olduğu sırada futbolcular arasında gerginlik yuaşandı. Bu sırada kulübeden maçı izleyen Kaş Belediyespor yöneticisi Barış Alagöz yüzünden yaralandı. Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.

Gerginlik nedeniyle Kırmızı Beyaz SK.'dan Mehmet Aşık kırmızı kart gördü.

Maç, Kaş Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi. Turkuaz beyazlı takım, plaf-off'taki ikinci maçını ise pazar günü Özgürlük Spor ile oynayacak.



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