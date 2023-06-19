Kumluca'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Liman Koyu mevkisi yakınında henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangınına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, gazetecilere, yangının çıkış noktasının tur teknelerinin uğrak noktalarından biri olan bölgenin doğal güzellikleri ile bilinen Liman Koyu olduğunu söyledi.

Bölgenin yerli ve yabancı turistler için önemli bir turizm rotası olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Yangın, orman ekiplerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızın hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Orman yangınlarının önlenmesi için daha duyarlı olmalıyız. Doğal güzelliklerimizi el birliği ile korumalıyız. Henüz yangının çıkış nedeni belirsiz ancak bölgede jandarma ekiplerimiz incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu.





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