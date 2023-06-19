Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hasan Gök'ün (47) kullandığı 48 HA 991 plakalı otomobil, Kınık Mahallesi D-400 Karayolu Hal Kavşağı'nda, Cevat Avar (51) idaresindeki 07 SDD 75 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cevat Avar, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Gök ile oğlu Ali Kadir Gök (15) ise Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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