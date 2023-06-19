AK Parti milletvekilleri Çavuşoğlu ve Çelik, Serik'te ziyaretlerde bulundu

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu ve Kemal Çelik, seçim sonrası Serik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Esnafı ziyaret eden ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu ile Çelik'e, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım eşlik etti.

Milletvekilleri ve beraberindekiler, ziyaretlerin ardından AK Parti Serik teşkilatı tarafından düzenlenen partililerle buluşma toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm ilçeleri gezdiklerini ve teşekkür ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Antalya için sürdürdükleri ve yapmayı planladıkları birçok hizmet olduğuna değinen Çavuşoğlu, "İlçelerde ve kent merkezinde yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri gözden geçiriyoruz. Sahaya indiğimizde ihtiyaç ve sorunları daha yakından gözlemliyoruz. Vatandaşın taleplerine gözünü ve kulağını açtığında güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Bundan sonra teşkilatlarımız, belediyelerimizle beraber kentimiz ve ilçelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gelecek yıl yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Çavuşoğlu, il ve ilçelerde başarılı bir seçim süreci hedeflediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, çalışmaları yoğunlaştıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eksiklerimizi telafi ederek yerel seçimlere hazırlanacağız. İnşallah Serik'te de tekrar kazanacağız. Büyükşehir Belediyesini geçen sefer kaybettik ama bu kez kazanacağız. 5 yıldır hiçbir hizmet görmedik. Basit bir sivrisinek meselesini bile çözemeyecek kadar acı bir tablo var ortada. Serik başta olmak üzere ilçe belediyeleri Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken hizmetleri kendileri yapıyor. İnşallah yerel seçimlerde büyükşehir ve ilçe belediyeleri kazanmak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız."

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