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Yağışlarla debisi yükselen Düden ve Kurşunlu şelaleleri canlılığını koruyor

AA

Yağışlarla debisi yükselen Düden ve Kurşunlu şelaleleri canlılığını koruyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da, mayıs ayı yağışlarında son 63 yılın en yüksek rakamına ulaşılmasıyla debisi yükselen Kurşunlu ve Düden şelaleleri, haziran ayına rağmen canlılığını yitirmedi.

Meteoroloji verilerine göre mayıs ayı normali 43,9 milimetre olan ve geçen yıl aynı dönemde metrekareye 36,2 milimetre yağış alan Akdeniz Bölgesi, bu dönem 66,6 milimetre yağış aldı.

Bölgede mevsim normallerinin üzerinde etkili olan yağışlar, Antalya'nın simgeleri arasında yer alan, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Düden ve Kurşunlu şelalelerinin, haziran ayına rağmen gür çağlamasını sağladı.

Aksu ilçesinde yer alan Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı ile Kepez ilçesindeki Düden Şelalesi, zengin bitki örtüsü, kuş sesleri ve gürül gürül akan sularıyla bu sezon da çok sayıda doğaseveri ağırlıyor. Yeşil ve mavinin bütünleştiği şelaleler, eşsiz doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine renkli bir dünyanın kapısını aralıyor.

Şelaleler, suyun aktığı vadi boyunca ormanın derinliklerine doğru ilerleyen ziyaretçilerine, doğası ve dinginliğiyle huzurlu bir tatil deneyimi sunuyor.

- "Güzelliğini korumaya devam ediyor"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, AA muhabirine, Antalya'daki şelalelerin doğal yapısının bozulmadığını söyledi.

Şelalelerin 3-4 yıl önceki periyodlarına baktıklarında nisan ve mayıs aylarında kurak bir dönem geçirdiklerini belirten Kaya, "Bu sene yağmurların periyodik olarak devam etmesi, kentteki şelalelerimizi canlı kıldı. Dolayısıyla bu yağışlar şelalelerin korunmasına katkıda bulundu. Şelalelerimiz hala canlı ve güzelliğini korumaya devam ediyor." dedi.

Kurşunlu Şelalesi'nde görülen bu canlı akışın, kentteki diğer şelaleler için de geçerli olduğunu vurgulayan Kaya, diğer şelalelerin akış debisinin geçen yıllara göre daha iyi durumda olduğunu ve ziyaretçilerini daha coşkulu bir şekilde kabul ettiğini dile getirdi.

- "3-4 derece daha serin"

İsmail Kaya, kente gelen tatilcilere şelaleleri gezme tavsiyesinde bulunarak, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Antalya'daki şelaleler yeşili ve mavisi ile zengin bir floraya sahip. Düden Şelalesi'nde suyun düştüğü yerden itibaren su yatağı doğallığını olduğu gibi koruyor. Kurşunlu Şelalesi keza, kaynağından toplandığı yere kadar iyi durumda. Ziyaretçiler bir yandan şelaleyi bakarken bir yandan da balıkları izleyebilir, kuş seslerini dinleyebilir."

Şelalelerin olduğu yerlerin kent merkezinden 3-4 derece daha serin bir ortama sahip olduğuna dikkati çeken Kaya, "Hiç kimse suyu çekilmiş bir şelaleye gitmek istemez ve bu sene şelalelerimiz coşkun bir şekilde akıyor. Mevsim itibarıyla geçen sene gelenin iki katı bir ziyaretçimiz var. Okulların tatil olmasıyla bu sayının katlanarak artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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