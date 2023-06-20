Kaçan kurbanlığı uzun süre kovalayıp "kurban" etmeyin

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ANTALYA (AA) - ZEHRA TEKECİ - Antalya'da Kurban Bayramı öncesinde eğitimlerini tamamlayan kurban yakalama timinin sorumlusu veteriner İsmail Zeybek, uzun süre koştuğu için kalp ve vücudu yorulan kurbanlığın sakinleştirici iğneler nedeniyle sorun yaşayabileceğini belirterek, vatandaşlara, kaçan hayvanı yormadan kendilerine haber vermelerini önerdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kurban yakalama timi, bayramda sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanlıkları yakalamak için çeşitli eğitimler aldı. Timdeki belediye personeline "hayvana yaklaşma, yakalama ve sakinleştirici iğne kullanımı" konularında bilgi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görev yapan ve kurban yakalama timinin sorumlusu olan veteriner hekim İsmail Zeybek, AA muhabirine, timin bir veteriner, teknik görevli ile 9 saha personelinden oluştuğunu söyledi.

Timin bayram süresince kaçan kurban ihbarlarını değerlendireceğini belirten Zeybek, "Tim olarak kaçan hayvanlar konusunda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayvanları kaçan vatandaşlar belediyemizin 242 332 22 33 numaralı Sahipsiz Hayvan İhbar Hattını veya 444 94 20 numaralı Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi'ni (ABİM) arayarak ihbarda bulunabilir. Böyle bir durumda arkadaşlarımız durumu bize bildiriyor ve tim olarak bölgeye intikal ediyoruz." diye konuştu.

Zeybek, kurbanlıkların yakalanması konusunda oldukça dikkatli çalıştıklarını, hayvanlara zarar vermeden sakinleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Kurbanlıkların ağırlıklı olarak anestezi iğneleri yardımıyla yakaladıklarını ifade eden Zeybek, "Anestezi iğneyle vurma işlemini sadece veteriner olarak ben ve tekniker arkadaşımız yapıyor. Hayvan çok saldırgansa ve bağlanmayacak durumdaysa anestezi silahımızla yakalama işlemini gerçekleştiriyoruz." dedi.

- "Bir hafta boyunca arkadaşlarımıza detaylı eğitim verdik"

Zeybek, kurban yakalama sırasında yapılan işlemlerin hayvanlara zarar vermemesi adına, ekipte veteriner hekim bulundurmaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Yakalama timinde yer alacak personelin bayram öncesinde eğitim aldığını anlatan Zeybek, "Bayram öncesi bu eğitimleri sıklaştırdık. Bir hafta boyunca arkadaşlarımıza detaylı eğitim verdik. Eğitimlerimiz tamamlandı. Tam teçhizat ve donanımla kurban yakalama ekibi olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

- "Geç kalmadan bize haber vermeliler"

Vatandaşlara hayvanları ürkütmeden hareket etmeleri tavsiyesinde bulunan Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurbanlığa kalabalık halde yaklaşırsak ürkebilirler. Hayvanlara daha kontrollü, yakalayabileceğimiz kadar kişi ve insan sayısıyla müdahale etmeye çalışmalıyız. Hayvan aksi bir durumda ürkecek ve panikleyerek kaçma gereği duyacaktır. Hayvanları kaçtıysa geç kalmadan bize haber vermeliler. Hayvanı uzun bir süre kovalamak, vücut ve kalp yorgunluğuna neden olacağı için attığımız anestezi iğneleri nedeniyle kurbanlıkta sorunlar yaşanabilir. Hayvan, kurban edilmeden telef olabilir. Hayvanı yormadan bize haber verirlerse işimiz daha da kolaylaşır."

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