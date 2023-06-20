Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde 2 bin 395 sürücüye cezai işlem uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Haziran tarihlerinde farklı saatlerde helikopter ve dron destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık ihlali, hatalı sollama konularında denetim yapıldı.



Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 395 sürücüye para cezası verildi.



Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda ise 336 kişi trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.



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