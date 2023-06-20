Alanya'da balık tutarken kayalıklardan düşen yabancı uyruklu genç ağır yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşen yabancı uyruklu genç ağır yaralandı.

Okurcalar Mahallesi'ndeki Alara Çayı bölgesinde kayalıkların üzerinden balık tutmaya çalışan Afganistan uyruklu Abdolghadir Shirkhan (24), dengesini kaybederek düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Shirkhan, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Shirkhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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