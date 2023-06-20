Antalya ormanlarında yılın ilk alageyik yavruları görüntülendi

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ANTALYA (AA) - Dünyadaki doğal yaşam alanları sadece Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan alageyikler ile yılın ilk yavruları görüntülendi.

Popülasyonu azalan alageyiklerin doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kurulan Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde çalışmalar devam ediyor.

Antalya'daki ormanlık alanlarda yaşayan alageyikler ve 2023 yılının ilk geyik yavruları ekiplerin kameralarına yansıdı.

Doğal yaşam alanında annelerinin peşinden koşturan geyiklerin görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "2023 yılının ilk alageyik yavruları görüntülendi. Ülkemizin biyoçeşitliliği açısından oldukça önemli bir tür olan alageyik için tür koruma ve doğaya yerleştirme çalışmaları güzel sonuçlar veriyor." ifadesiyle paylaşıldı.

Paylaşımda, gelecek günlerde yeni ve sağlıklı alageyiklerin doğumuyla popülasyonun daha da büyümesinin hedeflendiği belirtildi.







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