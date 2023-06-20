Antalya'da AB projesiyle kuraklığa dayanıklı mısır çeşidi geliştirilmeye çalışılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da AB projesiyle kuraklığa dayanıklı mısır çeşidi geliştirilmeye çalışılıyor

AA

Antalya'da AB projesiyle kuraklığa dayanıklı mısır çeşidi geliştirilmeye çalışılıyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz ülkeleri tarımını desteklemek için hayata geçirilen AB destekli proje kapsamında Antalya'da kuraklığa dayanıklı mısır çeşidi geliştirilmesi için laboratuvarda ve tarlalarda çalışma yürütülüyor.

Bütçesi 1,5 milyon avro olan "Stres Toleransının Geliştirilmesi için Akdeniz Mısır Germplazının Kapitalizasyonu" Projesi, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz, Cezayir, Tunus ve Fas'tan 11 ortağın oluşturduğu konsorsiyumla 1 Haziran 2021'de hayata geçirildi.

Türkiye'de Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (BATEM) yürütülen proje çerçevesinde Doç. Dr. Şekip Erdal'ın liderliğinde Akın Tepe, Senem Sabancı Bal ve Mehmet Pamukçu, küresel iklim değişikliklerine karşı su vermeden ürün elde edilebilmesi için çalışma yaptı.

Yaklaşık iki yılda önemli verilerin elde edildiği çalışmayla birim alanda daha fazla ürün elde edilmesi, kuraklık dönemlerinde de mısır üretilebilmesi, erken ekim yapılabilmesi hedefleniyor.

BATEM'de düzenlenen "Mısır Tarla Günü" etkinliğinde üreticiler, firma yöneticileri ve bilim insanları bir araya gelerek, proje kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, enstitü olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerine AR-GE çalışmalarına öncelik verdiklerini söyledi.

Katma değerli ürünler geliştirdiklerini anlatan Ünlü, "Özellikle iklim değişikliği ve çeşitli çevre faktörlerine karşı çalışmalar daha da hızlanacak. Araştırmacılar olarak, çalışmaları bir an önce tamamlayıp zamanı geldiğinde üreticilerimize geliştirdiğimiz türleri vermemiz gerekiyor. Çünkü iklim değişikliği kapımızda. Bu hepimizi zorlayan faktörlerden biri." diye konuştu.

- "Küresel ısınmasının etkilerini son dönemlerde görüyoruz"

Doç. Dr. Şekip Erdal ise Türkiye'nin mısır ülkesi konumunda olduğunu ve dane mısırda da en verimli ülkelerden olduğunu ifade etti.

Şili, ABD ve Avustralya'nın da mısır üretiminde önemli olduğuna değinen Erdal, "Bazı verilere göre Türkiye mısır veriminde ilk sırada yer alıyor. Bu başarıyı, üreticilerin teknolojiyi kullanması, yüzde 100'e yakın hibrit tohum kullanılması ve ülkenin konumu sağlıyor." dedi.

Geliştirilen mısır çeşitleri sayesinde erken ekim yapmaya başladıklarını bildiren Erdal, mısırın büyük bölümünün yem endüstrisinde kullanıldığına işaret etti.

Türkiye'de mısır üretiminde Konya, Şanlıurfa ve Adana'nın başta geldiğine dikkati çeken Erdal, şunları kaydetti:

"Sıcaklıkların sonuçlarını görüyoruz. 1,5 derecelik ısınmayla sel riskinde yüzde 100 artış oluyor. Küresel ısınmanın etkilerini son dönemlerde görüyoruz. İklimin değiştiğine, mevsimlerin kaydığına şahit oluyoruz. Her yarım derece ısınma daha düşük verime ve besin değerlerinde düşüşe neden oluyor. Türkiye Akdeniz bölgesinde yer alan iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kuraklığa toleranslı birçok ıslah ve çeşit geliştirmeye çalışıyoruz. Su olmadığında ayakta kalabilen çeşitler üzerine çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile beraberindekiler, proje kapsamında tarlalarda deneme üretimi yapılan mısırları inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Döşemealtı'nda büyükbaş hayvanların tırnak bakımları yapıldı
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda büyükbaş hayvanların tırnak bakımları ...
Serik Belediyesporlu pehlivanlar Kırkpınar'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Serik Belediyesporlu pehlivanlar Kırkpınar'a ...
Antalya ormanlarında yılın ilk alageyik yavruları görüntülendi
YEREL HABERLER Antalya ormanlarında yılın ilk alageyik yavruları ...
Alanya'da balık tutarken kayalıklardan düşen yabancı uyruklu genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da balık tutarken kayalıklardan düşen yabancı ...
Alanya'da yılanı vururken saçmanın isabet ettiği kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da yılanı vururken saçmanın isabet ettiği kişi ...
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik ...
Alanya'da 7 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu
YEREL HABERLER Alanya'da 7 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu
Kaçan kurbanlığı uzun süre kovalayıp "kurban" etmeyin
YEREL HABERLER Kaçan kurbanlığı uzun süre kovalayıp "kurban" etmeyin
Yağışlarla debisi yükselen Düden ve Kurşunlu şelaleleri canlılığını koruyor
YEREL HABERLER Yağışlarla debisi yükselen Düden ve Kurşunlu ...
Kurban pazarlarındaki ekonomik hareketlilik 80 milyar lira
YEREL HABERLER Kurban pazarlarındaki ekonomik hareketlilik 80 milyar ...
Antalya'da yoldan geçen kişinin vurularak öldüğü silahlı kavgaya ilişkin zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da yoldan geçen kişinin vurularak öldüğü ...
AK Parti milletvekilleri Çavuşoğlu ve Çelik, Serik'te ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti milletvekilleri Çavuşoğlu ve Çelik, Serik'te ...
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi ...
Antalya'da ırmakta kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da ırmakta kadın cesedi bulundu
Polisi görünce namaz kılan gencin duyma ve zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Polisi görünce namaz kılan gencin duyma ve zihinsel ...
Analig Osman Bayraktar Sezonu Hokey Grup Müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Analig Osman Bayraktar Sezonu Hokey Grup Müsabakaları ...
Antalya'da kuaförü vuran garson tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da kuaförü vuran garson tutuklandı
Kumluca'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kumluca'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Kaş Belediyespor play-off maçını kazandı
YEREL HABERLER Kaş Belediyespor play-off maçını kazandı
Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde ekilen buğdaylar filizlendi
YEREL HABERLER Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde ekilen buğdaylar ...
Antalya'da doğayla baş başa tatilin adresi bungalov evler bayramı dolu geçirecek
YEREL HABERLER Antalya'da doğayla baş başa tatilin adresi bungalov ...
Antalya'da Abdal Musa Anma Etkinlikleri 23 Haziran'da başlayacak
YEREL HABERLER Antalya'da Abdal Musa Anma Etkinlikleri 23 Haziran'da ...
Antalya'da golfte başarılı sporcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Antalya'da golfte başarılı sporcular ödüllendirildi
AK Parti milletvekilleri, Kumluca'da partililerle buluştu
YEREL HABERLER AK Parti milletvekilleri, Kumluca'da partililerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.