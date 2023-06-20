GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan 2 uçak, 3 helikopter, karadan da 11 arazöz, su ikmal aracı, itfaiye araçları ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangında, Suriyeli bir ailenin yaşadığı konteyner zarar gördü. Burada yaşayan Suriyeli kadın ile 2 çocuğu, alevlerin sıçradığı konteynerden yara almadan kurtuldu.

- "Lütfen orman alanlarında hassas ve dikkati olalım"

Bölgede söndürme çalışmalarını inceleyen Vali Ersin Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını, Manavgat yangınını yaşamış tecrübeli bir şehir olduğunu söyledi.

Geçen sene il genelinde 200 civarında yangın çıktığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Orman teşkilatımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız teyakkuzda. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Ekipman, araç, gereç ve uçaklarımızla helikopterimizle arazözlerimizle yangınlara hazırız. Sadece orman teşkilatı değil, tüm yatırımcı kuruluşlar ekipmanlarıyla yangına hazırlar. Yaza girdik, yangınların olmamasını arzu ediyoruz. Lütfen orman alanlarının yakınında hassas ve dikkati olalım."

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının çıkış nedenin araştırıldığını bildirdi.

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