ATSO'nun haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, turizm gelirinin 2023 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 33 artarak 8,7 milyar dolar ulaştığını söyledi.

Bahar, oda binasında gerçekleştirilen meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek ATSO olarak verimlilik temelli politikalara vurgu yapmalarını ve eyleme geçme kararlılığını ortaya koyacaklarını da ifade etmelerini önemsediklerini belirtti.

Asgari ücretin işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandığını hatırlatan Başkan Bahar, "Asgari ücretli çalışanlarımızın enflasyon karşısında alım güçlerinin erimemesi adına böyle bir artış önemliydi. Bu, yalnızca ücretlinin desteklenmesi açısından değil, aynı zamanda ekonominin canlılığını kaybetmemesi açısından da önemliydi." dedi.

Bahar, Kurban Bayramı tatil süresinin 9 güne çıkarılmasının çok isabetli bir karar olduğunu dile getirerek bundan sonraki yıllarda, ülke turizm ekonomisi açısından tüm resmi ve dini bayram tatil günlerinin ocak ayında açıklanmasının da isabetli bir karar olacağını belirtti.

Turizm gelirlerinin bir önceki yıla göre artış gösterdiğini dile getiren Bahar, "TÜİK’e göre, turizm gelirinin 2023 yılı, birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 33 artarak 8,7 milyar dolar olmuştur. Ancak unutmayalım ki geçen yıl aynı dönemde Rusya-Ukrayna savaşı bu ayları etkilemiştir." diye konuştu.

Antalya’yı sahiplendiklerini ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hayallerindeki Antalya için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Bahar, kentin sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini anlattı.

Kent trafiğindeki kangren olmuş sorunların mayıs meclisinde dile getirildiğini ifade eden Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sıkıntıyla ilgili Büyükşehir Belediyesinin maalesef hiçbir planının olmadığını, böyle bir sıkıntının gündeme dahi gelmediğini sözlü olarak öğrenmiş bulunmaktayız. Karayolları ile görüşmelerimizde ise öncelikli olarak Kültür Kavşağı'nda refüj daraltma uygulaması yapacaklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konunun da peşini bırakmayacağımızı belirtmek istiyorum. Gelecek mecliste yine gelişmelerden sizi bu kürsüden haberdar edeceğim."

Kırcami sorununu ise siyaset üstü gördüklerini kaydeden Başkanı Ali Bahar, iki kere imara açılan, iki kere iptal edilerek yılan hikayesine dönen 8 mahallenin tamamını, 2 mahallenin de bazı bölümlerini ilgilendiren 40 yılı aşkın süredir tapu ve imar problemi yaşayan Kırcami sorununu yakından takip ettiklerini aktardı.

ATSO Başkanı Ali Bahar, AB ülkeleriyle ilgili vize sorununun ivedilikle çözülmesi gerektiğini dile getirerek "Bize gelen şikayetlere baktığımızda vize için başvuran her üç kişiden ikisi maalesef reddedilmektedir. Hızlı biçimde vize alması gereken üyelerimiz bu yüzden yeni pazarlara açılamamakta ikili görüşmeler gerçekleşememektedir. Bizim isteğimiz devletimizin AB ile bu konuyu öncelikli gündem maddesi yapması, bu konuda önümüzü açmasıdır.” ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.