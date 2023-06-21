Vali Yazıcı, Aksu Devlet Hastanesinin inşaatını inceledi

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Aksu ilçesinde yapımı devam eden hastanenin inşaatını gezdi.
Yazıcı, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin ve İlçe Belediye Başkanı Halil Şahin ile Aksu Devlet Hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulunarak, Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçenin geliştiğini ifade eden Yazıcı, hükümet konağı inşaatının da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Sağlık alanında yapılan yatırımların önemine dikkati çeken Vali Yazıcı, bölgenin önemli bir eksiğinin giderileceğini vurguladı.
İlçe Belediye Başkanı Şahin de ilçeye kazandıracakları 300 yatak kapasiteli Aksu Devlet Hastanesinin önemli olduğunu kaydetti.