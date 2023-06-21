Anadolu Aslanları İş Adamları Antalya Şubesi, arama kurtarma ekibi kurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Aslanları İş Adamları Antalya Şubesi, arama kurtarma ekibi kurdu

AA

Anadolu Aslanları İş Adamları Antalya Şubesi, arama kurtarma ekibi kurdu

ANTALYA (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi tarafından MAKSAT Arama Kurtarma ve Sosyal Aktiviteler Topluluğu Derneği arasında imzalanan protokolle arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, yaptığı açıklamada, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin arama ve kurtarma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Asrın felaketinde bir can kurtarabilmek için herkesin seferber olduğunu anımsatan Kacar, olası felaketlere hazırlıklı olmak ve bilinçli müdahale yapabilmek amacıyla MAKSAT işbirliğinde arama kurtarma ekibi oluşturduklarını bildirdi.

Eğitimlere de başladıklarını dile getiren Kacar, "Eğitime 15 kişi katıldı, toplamda 6 saat bir arada olduk. Bu eğitim hepimiz için büyük bir öğrenme ve deneyim paylaşımı fırsatı oldu. Bu eğitim sayesinde katılımcılarımız, acil durumlarda nasıl etkili bir şekilde müdahale edeceklerini öğrendiler. Gerekli bilgi ve becerileri kazanma fırsatı yakaladılar ve kendilerini bu tür durumlar için hazır hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin devam edeceğini aktaran Kacar, katılmak isteyen gönüllüleri ASKON'a beklediklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yazıcı, Aksu Devlet Hastanesinin inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, Aksu Devlet Hastanesinin inşaatını ...
Antalya merkezli "Yıldız" operasyonunda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya merkezli "Yıldız" operasyonunda 4 kişi ...
Çiçek sektörü bu yıl 170 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Çiçek sektörü bu yıl 170 milyon dolarlık ihracat ...
Antalya'da salgın döneminde uygulanan müzik yasağı kararı sona erdi
YEREL HABERLER Antalya'da salgın döneminde uygulanan müzik yasağı ...
Bayramın gözdesi kıyı destinasyonları
YEREL HABERLER Bayramın gözdesi kıyı destinasyonları
Antalya, havada yeni turist rekoru kırdı
YEREL HABERLER Antalya, havada yeni turist rekoru kırdı
ATSO'nun haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ATSO'nun haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Antalya'da sahilde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Antalya'da sahilde çıkan hortum cep telefonu ...
GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol ...
Antalya'da orman yangını (3)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (3)
Antalya'da orman yangını (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (2)- Yeniden
Antalya'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (1)
Antalya'da orman yangını başladı
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını başladı
Antalya Orman Çiftliği ve Serik'te buğday hasadı başladı
YEREL HABERLER Antalya Orman Çiftliği ve Serik'te buğday hasadı ...
Antalya'da AB projesiyle kuraklığa dayanıklı mısır çeşidi geliştirilmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da AB projesiyle kuraklığa dayanıklı mısır ...
Döşemealtı'nda büyükbaş hayvanların tırnak bakımları yapıldı
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda büyükbaş hayvanların tırnak bakımları ...
Serik Belediyesporlu pehlivanlar Kırkpınar'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Serik Belediyesporlu pehlivanlar Kırkpınar'a ...
Antalya ormanlarında yılın ilk alageyik yavruları görüntülendi
YEREL HABERLER Antalya ormanlarında yılın ilk alageyik yavruları ...
Alanya'da balık tutarken kayalıklardan düşen yabancı uyruklu genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da balık tutarken kayalıklardan düşen yabancı ...
Alanya'da yılanı vururken saçmanın isabet ettiği kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da yılanı vururken saçmanın isabet ettiği kişi ...
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik ...
Alanya'da 7 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu
YEREL HABERLER Alanya'da 7 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu
Kaçan kurbanlığı uzun süre kovalayıp "kurban" etmeyin
YEREL HABERLER Kaçan kurbanlığı uzun süre kovalayıp "kurban" etmeyin
Yağışlarla debisi yükselen Düden ve Kurşunlu şelaleleri canlılığını koruyor
YEREL HABERLER Yağışlarla debisi yükselen Düden ve Kurşunlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.