Anadolu Aslanları İş Adamları Antalya Şubesi, arama kurtarma ekibi kurdu

ANTALYA (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi tarafından MAKSAT Arama Kurtarma ve Sosyal Aktiviteler Topluluğu Derneği arasında imzalanan protokolle arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, yaptığı açıklamada, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin arama ve kurtarma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Asrın felaketinde bir can kurtarabilmek için herkesin seferber olduğunu anımsatan Kacar, olası felaketlere hazırlıklı olmak ve bilinçli müdahale yapabilmek amacıyla MAKSAT işbirliğinde arama kurtarma ekibi oluşturduklarını bildirdi.

Eğitimlere de başladıklarını dile getiren Kacar, "Eğitime 15 kişi katıldı, toplamda 6 saat bir arada olduk. Bu eğitim hepimiz için büyük bir öğrenme ve deneyim paylaşımı fırsatı oldu. Bu eğitim sayesinde katılımcılarımız, acil durumlarda nasıl etkili bir şekilde müdahale edeceklerini öğrendiler. Gerekli bilgi ve becerileri kazanma fırsatı yakaladılar ve kendilerini bu tür durumlar için hazır hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin devam edeceğini aktaran Kacar, katılmak isteyen gönüllüleri ASKON'a beklediklerini kaydetti.





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