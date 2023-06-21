Antalya'da 9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye verilen cezaya itiraz

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen yıl kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yelkan Göktuğ Demirsöz'ün ailesi, sürücüye verilen cezaya itiraz etti.

Bölge Adliye Mahkemesine itiraz dilekçesini veren avukat Pınar Toğaç Bulut ile anne Nebahat ve baba Mert Demirsöz, Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Avukat Bulut, 28 Mayıs 2022'de Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde M.N. idaresindeki kamyonetin, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptığını söyledi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirsöz'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Bulut, kamyonetin sürücüsü M.N'nin ise 27 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirtti.

Bulut, Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan sanığın geçen haftaki karar duruşmasında, "basit taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl hapis cezası aldığını vurguladı.

Mahkemenin sanık için "takdiri indirim" uyguladığını aktaran Bulut, cezanın 1 yıl 8 aya düşürülerek, 12 bin 100 lira para cezasına çevrildiğini kaydetti.

Avukat Bulut, yargılama sürecinde yerel bilirkişi raporunun, sürücüyü asli, 9 yaşındaki Yelkan'ı tali kusurlu bulduğunu, buna yaptıkları itiraz üzerine dosyanın Ankara Trafik İhtisas Kurumuna gönderildiğini ifade etti.

Buradan gelen raporda da "çocuk yaşı gereği davranışları nedeniyle asli kusurludur." denildiğini anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Dokuz yaşında bir çocuk bisikletiyle gidiyor. Yolu yarılamış. Çocuğun nasıl bir davranışı olabilir ki? Buna itiraz ettik, hakim reddetti. Yeni bilirkişi istedik, reddetti. 'Dosya heyete gitsin' dedik, reddetti. Biz dosyayı İTÜ'deki bilirkişi bir profesöre gönderdik. Oradan 11 sayfalık detaylı bir rapor geldi. Raporda sanığın şerit ihlali ve aşırı hız yaptığı belirtilmiş. Ayrıca sanığın muhtemelen telefonla ilgilendiği için çocuğu görmediği vurgulanarak sanığın asli kusurlu olduğu, çocukta ise hiçbir kusur olmadığı belirtildi. Hakime bunu sunduk ancak kabul görmedi. Bizim acımız hiçbir zaman dinmedi.

Yargının verdiği kararla acımız iki üç katına çıktı. Bir yılın sonunda 9 yaşındaki bir çocuğun bedeni, 1 yıl 8 ay hapis, o da adli para cezasına çevrildi ve 12 bin 100 lira olarak hakim takdir etti. Ehliyetine el konmadı, adli kontrol uygulanmadı. Şu anda sanık ve onun gibi birçok kişi trafikte dolaşıyor. Adalet istiyoruz. Anayasa Mahkemesi ve AİHM dahil tüm yollara sonuna kadar gideceğiz. Yelkan'ı kaybettik ama onun gibi masum canlarımızı kaybetmek istemiyoruz."

Baba Mert Demirsöz de adaletin yerini bulmasını istediğine işaret ederek, "20-30 kilometre hızla bir çocuğun vücudunda kırılmadık kemik kalır mı? Çocuğumuzun bedeni maalesef adama otomatik bir fren olmuş, bunu anlıyoruz. Çünkü yolda fren izi yok. Adalet istiyoruz, başka hiçbir şey değil." dedi.

Anne Nebahat Demirsöz de "Yelkan ve diğer çocuklara gerçek bir adalet borcumuz var. Bunun için sonuna kadar savaşacağız." ifadesini kullandı.

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