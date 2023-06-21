Alanya'da günlük kiralık ev bildiriminde bulunmayan iki kişiye para cezası

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde evini günübirlik kiraya veren ancak Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi'ne (GİYKİMBİL) bildirimde bulunmayan iki kişiye 119 bin 428 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde günlük kiralık evlere yönelik denetim yaptı.

Konutlarını, yabancı turistlere kayıt dışı günlük kiraladığı belirlenen iki kişiye, GİYKİMBİL sistemine herhangi bir bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle 119 bin 428 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimde ayrıca, günübirlik evlerle ilgili, saatlik ve günlük gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülen kiralama faaliyetlerinin GİYKİMBİL sistemine bildirilmesinin zorunlu olduğu ve buna ilişkin tespit çalışmalarının aralıksız devam edeceği yönünde bilgilendirme yapıldı.

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