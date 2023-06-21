Marmaris'te orman yangını başladı

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ANTALYA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide orman yangını çıktı.

Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale ediyor. Ekipler yangının çıktığı bölgeye karadan da müdahale etmek için dozer ve diğer araçlarla yol açma çalışması yapıyor.

Yangına müdahale sürüyor.



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