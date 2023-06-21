Antalya'da yolda bulunan para zabıta aracılığıyla sahibine ulaştırıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde yolda bulunan para zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

İlçede esnaflık yapan Sinan Tümben, Kemer Küçük Sanayi Sitesi civarında yolda 15 bin lira para buldu. Durumu Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne aktaran Tümben, bulduğu parayı zabıta ekiplerine teslim etti.

Yapılan araştırmalar sonucunda paranın sanayi esnaflarından Hacı Uluz'a ait olduğu belirlendi. Zabıta Müdürlüğü’ne davet edilen Uluz'a kaybettiği 15 bin lirası tutanak karşılığında teslim edildi.

Parayı bulan Tümben ve zabıta ekiplerine teşekkür eden Uluz, çantasında 25 bin lira parası olduğunu ve 10 bin lirasını çalışanlarına dağıttıktan sonra geri kalan parayı çantasına koyduğunu sandığını söyledi.

Daha sonra çantasında 15 bin lirayı bulamayan Uluz, dükkanda yaptığı tüm aramalara rağmen parasını bulamadığını belirterek, "Sanayi esnafı arasında kurulan bir sosyal medya grubunda esnaf bir arkadaşımız gruba para bulunduğunu yazmış. Paramı bir esnaf arkadaşımızın bulduğunu ve Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim ettiğini öğrendim. Sinan beyle zaten daha önce de görüşüyorduk. Böyle duyarlı arkadaşlarım olduğu için çok gururluyum. Kendisine, zabıta müdürümüz Erhan Kurtoğlu'na ve zabıta personeline çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tümben ise yaptığı açıklamada, iş dönüşü eve giderken yolda para bulduğunu ve zabıta ekiplerine teslim ettiğini ifade ederek, "Araştırmalar sonucu paranın sahibinin Hacı Uluz olduğunu tespit ettik ve kendisine parasını verdik. İnsani görevimi yerine getirdiğim için mutluyum." dedi.





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