Antalya'da otel çalışanı lojmanda ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, çalıştığı otelin lojmanında ölü bulundu.

Belek Mahallesi'nde lüks bir otelin ses ve ışık şefi Mehmet Salih Asi (45) dinlenmek için otelin lojmanına gitti. Uzun süre çıkmaması üzerine odaya giren arkadaşları, Asi'yi hareketsiz halde buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Asi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen otel çalışanın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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