Akdeniz Üniversitesi 2023 yılı mezuniyet sergisi açıldı

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı 2023 yılı mezuniyet sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Fakültenin fuaye alanında düzenlenen serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Fatih Başbuğ ve Doç. Dr. Özcan Özkarakoç üstlendi.

Sergide, resim, heykel, tekstil ve moda tasarımı, grafik, fotoğraf, seramik ve geleneksel Türk sanatları bölümlerinden mezun olan 81 öğrenciye ait yaklaşık 100 eser sergilendi.

Serginin açılışına, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Paşaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, mezuniyet sergisini açmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin Türkiye'nin bilim ve sanat alanındaki en güçlü üniversitelerinin birinden mezun olduğunu belirten Paşaoğlu,"Bundan sonraki hayatınıza adım atarken sizleri yetiştiren aileleriniz gibi bizlerde son derece gururlu ve mutluyuz. Sizler fakültemizi yetenek sınavıyla kazanan özel olduğu deyim yerindeyse tescillenen gençlerdiniz. Öyleyse bu özelliğin hakkını verin, sanat yapın. Sanatınız gerçek, derin ve tutkulu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleşen sergide, Müzik Bölümü öğrencileri de katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Sergi, 11 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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