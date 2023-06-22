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Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

AA

Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 yaşındaki çocuğu ormanda silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan jandarma astsubayın yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün ağabeyi ve sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık M.D.Y. maktulü öldürmediğini öne sürdü.

Döşemealtı ilçesindeki Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubay olarak görev yaptığını belirten M.D.Y. olay günü bisikletiyle gittiği ormanlık alandaki araç içerisinde maktul Yusuf Dellal ile kız arkadaşı Y.S.Y'i öpüşürken gördüğünü söyledi.

Yanlarına gidip kimlik sorduğunu, onları uyardıktan sonra havası inen tekerleği için pompa bulmak için yarlarından ayrıldığını savunan sanık, yeniden otomobilin yanına gittiğinde Y.S.Y'nin olmadığını maktul ile yaptığı konuşmada kızın aranması olduğunu öğrendiğini belirtti.

Sanık, kızı ihbar etmek için otomobil anahtarını da yanına alarak telefon aramaya gittiğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"İleride de Y.S.Y.'nin başka biriyle konuşarak elindeki poşeti şahsa verdiğini gördüm. Y.S.Y'nin yanına giderek konuştum. Y.S.Y, kaçmadığını, tuvaleti geldiği için olay yerinden ayrıldığını söyledi. Maktulün bulunduğu aracın yanına gittiğim. Y.S.Y'nin dönmemesi üzerine maktul ile bir süre onu aradık. Daha sonra da yanından ayrılarak, yola indim. Maktul aracın orada kaldı. Kavşağa gelirken bir el ateş sesi duydum. Geri dönüp aracın yanına yaklaştım. Kapıları açıktı. Maktul ileride yerde yatıyordu. Kuru ota basılan sesler duyunca beni de öldüreceklerini düşündüm. Bu sırada arabayı alarak oradan uzaklaştım."

Olay yerinden uzaklaştığı sırada farklı araç gördüğünü öne süren sanık, üzerine kalabileceği düşüncesiyle cinayeti kimseye söylemediğini belirtti.

Ertesi gün olayı sosyal medyadan öğrendiğini belirten sanık, 2-3 gün sonra da polis ekiplerinin evine gelip kendisine bilgi sorduğunu, ancak sessiz kaldığını anlattı.

Sanık, Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadenin baskı ve işkence altında alındığını iddia etti.

M.D.Y. görev yaptığı cezaevinde sanık olarak kaldığını vurgulayarak, "Mahkemeden önce meslekten men edildiğim haberi verildi. 8 aydır tutukluyum. Maktulü ben öldürmedim. Suçsuzum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Maktul Yusuf Dellal'in ağabeyi Necip Dellal (18) ise anne ve babasını 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiği belirterek, "Olayın oluş şeklini bilmiyorum. Şikayetçiyim." dedi

- Olay

Araçla Hamza Taş Bulvarı'ndaki ormanlık alana 16 Ekim 2022 tarihinde giden Yusuf Dellal ve kız arkadaşı Y.S.Y'nin yanına gelen kişi, kendini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapmak istedi.

Olay yerinden kaçan Y.S.Y. erkek arkadaşının ağabeyine ulaşarak yardım istedi.

Yusuf Dellal'in ağabeyi ile birlikte olay yerine gelen Y.S.Y, başından vurulmuş halde erkek arkadaşının cansız bedeni ile karşılaştı.

İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekibi, olay yeri incelemesinin ardından bölgedeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Olayla ilgili önce iki ardından bir kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, daha sonra iki şüpheli serbest bırakıldı.

M.D.Y. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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