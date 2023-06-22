Aksu'da kurban pazarları denetlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde zabıta ekipleri, kurban pazarlarını denetledi.

İlçedeki kurban pazarlarını gezen zabıta ekipleri, hayvanların menşei, sağlık raporlarını ve küpelerini kontrol etti.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Çetin, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Pazara giriş yapan tüm hayvanların kontrolden geçtiğini dile getiren Çetin, problem tespit edilen hayvanların satışına izin verilmediğini bildirdi.





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