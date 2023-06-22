Antalya'da beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda U dönüşü yapan Engin A. idaresindeki 42 B 4166 plakalı beton mikseri ile karşı yönden gelen Şehmuz G. yönetimindeki 06 DE 594 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosikletteki sürücü Şehmuz G. ve yolcu Recep A. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mikser şoförü Engin A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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