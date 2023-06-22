Antalya, geçen yıla göre artan turist sayısıyla 16 milyon hedefine ilerliyor

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Hava yoluyla gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 4 milyon 761 bin 451 kişiye ulaşan Antalya, 16 milyon turist hedefine ilerliyor.

Sağlıklı ve güvenli turizmi, denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri ve tesisleriyle öne çıkan Antalya, yurt içi ve farklı ülkelerden gelen misafirlere tatil imkanı sunuyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yakından görme, masmavi denizine girme, plajlarında güneşlenme imkanı buluyor.

AA muhabirinin, Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 1 Ocak-20 Haziran döneminde hava yolunu kullanan 3 milyon 602 bin 173 kişinin misafir edildiği kente, bu yıl aynı dönemde 4 milyon 761 bin 451 turist geldi.

Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış kaydedilen Antalya'nın, yıl sonuna kadar 16 milyon turiste ev sahipliği yapması hedefleniyor.

- "Son dakika rezervasyonları revaçta"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, AA muhabirine, bu yıl Antalya'ya en çok turistin Almanya'dan geldiğini söyledi.

Turistin tatil tercihini hava durumunun da etkilediğini anlatan Perçin, ısınan havayla turist yoğunluğunun da arttığını ifade etti. Girdi maliyetlerinin paketlere yansıdığını aktaran Perçin, "Turizmde hedefimiz 16 milyondu. Mevsim biraz değişti, kasım sonlarına kadar sezonumuz devam edecektir. 16 milyonu yakalayacağımızı umuyoruz." diye konuştu.

Salgından sonra rezervasyon alışkanlıklarında da değişiklik gözlendiğine dikkati çeken Perçin, artık "son dakika" rezervasyonlarının daha revaçta olduğunu bildirdi.

Rusların Türkiye'de en çok Antalya'da tatil yaptığını vurgulayan Perçin, şunları kaydetti:

"Kentte oteller mayıs ayı sonuna kadar Almanya'dan gelen misafirlerle doldu. İngiltere, Polonya, Hollanda ve Almanya pazarından gelen ziyaretçi artı. Pandemi bir şeyler öğretti. Seyahat acentesi arkadaşlarımız başka pazarlara da girdiler. Bırakın başkentlerini bilmediğimiz, ülkelerini bilmediğimiz, çok az duyduğumuz yerlerden artık buraya çok az da olsa ziyaretçiler geliyor. Turizm, seyahat acenteleri turizmin arılarıdır. Arı gibi çalışıyoruz, 16 milyonu getireceğiz inşallah. Turizm çok çeşitlendi."

- "Hemen hemen her pazarda artış var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu da turizm hareketliliğinin haziranda önemli ölçüde artmaya başladığını söyledi.

Doluluk oranlarının sevindirici nitelikte olduğunu, bu yıl sürpriz yapan pazarların da bulunduğunu dile getiren Saatçioğlu, "Polonya ve İngiltere pazarlarında önemli artışlar var. Şu anda bir numaralı pazarımız Almanya, bunu Ruslar takip ediyor. Arkasından İngilizler geliyor. Bu pazarlar daha da gelişecek. Antalya için 16 milyon turist hedefi var ama bu rakamı da geçeriz diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, iç pazarda özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve okulların tatile girmesiyle ciddi artış yaşandığını bildirdi.

Zor bir nisan, mayıs geçirdiklerini dile getiren Yorulmaz, haziran itibarıyla yüz güldürecek rakamlara ulaşılmaya başlandığını belirtti. Hem yurt dışı hem de yurt içinde rezervasyonların artarak devam ettiğini ifade eden Yorulmaz, şunları söyledi:

"Almanya, Rusya iki ana pazarımız. Hemen arkasında iç pazar ve İngiltere önemli pazarlarımız. Polonya'da ciddi bir sayıya ulaşıyor. Bunun dışında Belçika, Hollanda başta olmak üzere Avrupa pazarında ciddi talepler geliyor. Doğu Avrupa'da da Sırbistan, Çekya, Moldovya, Arnavutluk gibi ülkelerden de gelişler var. Pazar ve turizm çeşitliliği çok önemli. Bu yılki hedefimiz 2019 rakamlarını geçmek, bu da ulaşılabilir bir hedef. 16-17 milyon aralığında bir rakamla yılı kapatabiliriz."





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