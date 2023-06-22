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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da yüksek sıcaklık ve kuraklığa dayanıklı nohut türü geliştirildi

AA

Antalya'da yüksek sıcaklık ve kuraklığa dayanıklı nohut türü geliştirildi

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalarda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yüksek sıcaklık ve kuraklığa dayanıklı bir nohut türü geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker danışmanlığında, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Tuba Eker tarafından yürütülen çalışmalarda yeni nohut türü elde edildi.

Yüksek sıcaklık, kuraklık başta olmak üzere canlı ve cansız streslere dayanıklı olan nohut türüne, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen "Cicer Turcicum Toker, J. Berger & Göktürk" ismi verildi.

Yeni keşfedilen türün yoğun olarak üretilen ticari nohut türleriyle melezleme çalışmalarında ilk aşama başarıyla sonuçlandı.

Nohut türü, Frontiers in Plant Science dergisinde bilim dünyası ile paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Toker, nohut türünün uluslararası literatüre endemik bir tür olarak girdiğini belirtti.

Toker, melezleme çalışmalarının ilk etabının tamamlandığını ifade ederek, "Deneme seralarında, normal nohut türlerinin yüksek sıcaklık nedeniyle kuruduğu ortamda, yeni türümüz ve melez türler çiçek dökmeden yeşil kaldı. Bu genleri tarımı yapılan nohut çeşitlerine aktarabilirsek, çok önemli birkaç özellik kazandırmış olacağız. Kalp şekliyle de dikkati çeken nohut türümüzü Avustralya, ABD, Kanada ve Avrupa'daki birkaç ülkeden incelemek için talep oldu." bilgisini verdi.

Öte yandan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin buğday, arpa, bezelye, nohut, mercimek gibi birçok türün köken merkezi olduğunu vurgulayan Toker, bölgenin daha çok ziyaret edilerek potansiyelinin ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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