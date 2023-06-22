Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve drone destekli denetim yapıldı.

12-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 3162 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında da 105 araç sürücüsü ve 231 yolcu olmak üzere toplamda 336 yol kullanıcısına eğitim verildi.

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