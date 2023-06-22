Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el e-ticaret platformlarında satılık araba parçaları ilanları vererek vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



ATM cihazlarından para çektikleri tespit edilen şüpheliler E.C, Y.C. ve İ.C. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, E.C'nin 54, İ.C'nin 10 ve Y.C'nin 3 nitelikli dolandırıcılık suçundan aranması olduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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