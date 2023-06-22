Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Öğretmenevleri Mahallesi 932 Sokak'ta bulunan 10 katlı apartmanın son katında yaşayan apartman yöneticisi Serdar İsen'den haber alamayan yakınları adrese gelerek kapıyı çaldı. Durumdan şüphelenen aile yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri evde hareketsiz halde bulunan 68 yaşındaki İsen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler olaya ilişkin inceleme başlatırken İsen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.





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