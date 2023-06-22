Meksikalı iş insanına ait "Lady Moura" adlı lüks yat, Antalya açıklarına demirledi

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ANTALYA (AA) - Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego, "Lady Moura" adlı lüks yatıyla Antalya'ya tatile geldi.

Dünyanın en pahalı yatlarından biri olarak nitelendirilen "Lady Moura", Belek Turizm Merkezi'ndeki sahilin açıklarına demir attı.

Kente tatil için gelen Pliego, yatta kalıyor, özel helikopteriyle golf sahasına gelip oyun oynuyor.

Daha önce de eski ABD Başkanı George H. W. Bush ve eşi Barbara Bush dahil birçok ünlü ismi ağırlayan yat, 80 kişilik mürettebatı, hastanesi, güvertesindeki kumsal sahili ve yaklaşık 20 metrelik yemek masasıyla dikkati çekiyor.





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