Antalya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolu kenarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.

Yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.







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