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Antalya'da yüzünü havluyla gizleyen kişi, plaj şemsiyelerini denize attı

AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yüzünü havluyla kapatan kişinin, halk plajındaki şemsiyeleri denize attığı anlar kameraya yansıdı.

Antalya'da yüzünü havluyla gizleyen kişi, plaj şemsiyelerini denize attı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yüzünü havluyla kapatan kişinin, halk plajındaki şemsiyeleri denize attığı anlar kameraya yansıdı.

Muratpaşa Belediyesinin işlettiği Konserve Koyu Falez Plajı'na gece gelen kişi, yüzünü havluyla kapatarak kameraya karşı bir süre dans etti. Ardından şezlongların yanındaki tüm şemsiyeleri falezlerden denize atan şüpheli, bölgeden ayrıldı.

Olay anı, plajın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın uygun fiyata kullanması için açtıkları plaja çirkin saldırı olduğunu bildirdi.

Tüm şemsiyelerin denize atılarak plaja zarar verildiğini belirten Uysal, saldırıyı kınadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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