ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar, asgari ücret artışını değerlendirdi

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ANTALYA (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, net 11 bin 402 liraya yükseltilen asgari ücretin işverenler olarak bekledikleri bir oran olduğunu bildirdi.



Kacar, yaptığı açıklamada, söz konusu artışın zamlar karşısında eritilmemesi gerektiğini, özellikle enflasyonla sıkı bir mücadele içerisine girilmesi gerektiğini ifade etti.



Çalışanların refah seviyesinin artırılmasının temel koşulunun enflasyonla mücadeleden geçtiğine dikkati çeken Kacar, şunları kaydetti:



"Asgari ücreti ne kadar artırırsak arttıralım enflasyonu tek hanelere çekmediğimiz sürece insanlarımızın refah seviyesi de artmıyor. İşverenler olarak asgari ücret tespit komisyonunun 11 bin 402 liralık açıklaması beklentilerimiz arasındaydı. Yüzde 34'lük ara artışla yıllık yüzde 107 artış olmuş oldu. Beklenilen artış oldu diyebiliriz. Lakin bu artışın anlamlı olabilmesi kesinlikle fiyat istikrarının sağlanarak öngörülebilir bir ekonomik düzenin sağlanmasına bağlı."



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