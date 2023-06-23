Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, 28 Eylül'de açılacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek Meyve, Sebze, Ambalaj, Lojistik, Depolama, Tarım Makine ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze) Fuarı, 28-30 Eylül'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Antexpo AŞ tarafından bu yıl 4'ncüsü gerçekleştirilecek Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, Antalya'nın tarım açısından önemli potansiyele sahip olduğunu, çiftçi ve ihracatçının bunu iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Artık atadan kalma eski tekniklerle tarımda yeni üretim yapma şansının kalmadığını dile getiren Çandır, dünyadaki koşulların değiştiğine dikkati çekti.

Özellikle tarımdaki gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojileri görmek açısından fuarların önemli olduğuna değinen Çandır, şunları kaydetti:

"Dünyada özellikle yaş meyve sebze konusunda daha taze ürüne ulaşma isteği oluştu. Bunun da altyapısı depolama ve lojistikten geçiyor. Değişen koşullara kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Artık ürünlerin fiziki hareketinin minimuma indiği, dijital ortamlarda ticaretin uluslararası yapıldığı ortamı kurmalıyız. Bunun için uluslararası platformlar çok önemli. Artık 'Ben şu ürünü ürettim ve önüme gelen kasaya koydum, al bunu sat' dönemi bitti. Ürettiğiniz ürünün karbon ayak izinden ambalajına kadar her şey çok önemli hale geldi. İhracata gönderdiğiniz ürünün raf ömründen evdeki mutfak ömrüne kadar süreci önemli."

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar ise Interfresh Eurasia Fuarını daha nitelikli hale getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

AB'nin vize konusunda sıkıntı yarattığını aktaran Bahar, "Ülke ihracatının gelişmesi için uluslararası alanda çalışmalıyız. Ancak AB, vize konusunda Türkiye'ye sıkıntı yaratıyor. Vize sorunu bir an önce çözülmeli. Belli bir rakamın üzerindeki ihracatçılar yeşil pasaporta kavuşabildi. Yeşil pasaport iş insanlarıyla kültür-sanat dünyasında genişletilmeli ve yaygınlaşmalı." açıklamasında bulundu.

- "Fuar yüzde 100 büyüdü"

Fuarı düzenleyen Antexpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer de Türk tarım üretiminin dünyada 7. Avrupa'da ise birinci sırada geldiğini belirtti. Türkiye'nin 186 ülkeye bin 730 tarım ürünü ihraç ettiğine işaret eden Özer, fuarın hem hacim hem de ülke ve yabancı katılımcı açısından yüzde 100 büyüdüğünü kaydetti.

ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde 28-30 Eylül'de düzenleyecekleri fuara katılımın sevindirici noktaya ulaştığını vurgulayan Özer, "Fuarlar yapıldığı şehirlerin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Fuarda harcanan her 100 avrodan 85'i şehirde kalıyor. Fuara gelen yabancı ticaret için gelir." dedi.

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