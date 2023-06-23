Beyşehir'de yumurtadan çıkan yavru leylekler büyümeye başladı

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ANTALYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını büyütüyor.

Mart ayının sonlarına doğru Yeşildağ Mahallesi'ndeki yuvalarına dönen leylekler, 35 günlük kuluçka döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavrularını besliyor.

Büyümeye başlayan leylekler, ilk kanat çırpınışlarını da gerçekleştirdi.

Bölge sakinleri, ağaçların tepelerine yuva yapan leyleklerle iç içe yaşıyor.

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