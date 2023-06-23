Antalya'daki falezlerde erkek cesedi bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde falezlerde erkek cesedi bulundu.



Sahil Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar açık hava tiyatrosu yakınındaki asansörün yanında hareketsiz biri olduğunu görünce yetkililere haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sırt üstü yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yanında sırt çantası da bulunan cesedin üzerinden Emre Yağmur'a (31) ait kimlik çıktı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yağmur'un cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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