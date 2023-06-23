KUTSO'da uluslararası fotoğraf sergisi açıldı

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ANTALYA (AA) - Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) destekleriyle, uluslararası fotoğraf sergisi açıldı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) destekleriyle, "Dünya'yı keşfetmek" keşfetmek adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Litvanyalı fotoğraf sanatçısı Jonas Kaminskas dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği profesyonel fotoğraflarını Kumluca'da sergi açtı.

Fotoğraf sanatçısı Jonas Kaminskas, ilk kez gerçekleştirdiği uluslararası fotoğraf sergisinin Kumluca'da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Fotoğraf sergisinin açılmasında kendisine desteklerinden dolayı teşekkür eden Kaminskas, "Fotoğraf sergimiz 10 gün boyunca açık kalacak. Burada sergilediğimiz fotoğraflarımızı gelecek yıllarda farklı ülkelerde düzenleyeceğimiz sergilerde de sergileyeceğiz." dedi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen de KUTSO olarak uluslararası bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Burada sergilenen fotoğrafların sonraki zamanlarda başka ülkelerde sergilenecek olmasının Kumluca'nın tanıtımına da katkı sağlayacağını ifade eden Özen, "Elimizden geldiğince bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak her türlü sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere destek olmaya çalışıyoruz. " diye konuştu.

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