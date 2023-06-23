Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İki yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri ve 8 arazöz ile müdahale edilen yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan tahrip oldu.

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