Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan sıcak hava dolayısıyla vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 33 ve deniz suyunun ise 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.



Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler serinlemek için sık sık denize girerek Akdeniz'in serin sularının tadını çıkardı.

Gençlerden bir kısmı da kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.





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