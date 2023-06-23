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24. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

AA

24. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Eski Otogar kavşağından başlatılan yürüyüşe Kaymakam Murat Öztürk, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ilçe sakinleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, festivalin bugüne kadar gerçekleştirilmesi için emek veren tüm geçmiş dönem belediye başkanları, çalışanlar ve destekçilerine teşekkür etti.

Festivalde Yunanistan'ın Meis Adası’ndan Kaş'a yüzme yarışmasının yapılacağını ifade eden Ulutaş, "Bu parkurdaki kulaç, dostluk ve kardeşlik için atılıyor. İki ülke arasındaki bu yarış, uluslararası festivale önemli bir boyut kazandırıyor." dedi.

Ulutaş, Kaş'ın hoşgörüsüyle, misafirperverliğiyle tüm toplumları ve ülkenin her noktasından gelenleri kucakladığına dikkati çekerek, "Kaş olarak misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Bu festivali de bayram havasında geçireceğiz. Akabinde de Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekiplerince folklor gösterileri sunuldu, geleneksel Türk el sanatları ve uluslararası karma sergileri açıldı.

Festival, kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra geleneksel yemek ve yüzme yarışmalarının da yer aldığı çeşitli programlarla 25 Haziran'a kadar sürecek.

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