Alanya'da yamaç paraşütüne kano bağlayıp denize iniş yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı kano ile denize indi.

Kaval, paraşütüne bağladığı kano ile yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den Kleopatra Plajı'na doğru atladı.

Kanoyla kürek çekerek Alanya Kalesi'ne ulaşarak Fosforlu, Aşıklar ve Korsan Mağaraları ile Alanya Tersanesi'ni gezen Kaval, gazetecilere, 10 yılı aşkın süredir tandem pilotluğu yaptığını söyledi.

Kaval, daha önce Alanya'da özel hazırladığı yatak odası düzeneğiyle paraşütle uçtuğunu hatırlatarak, projeye katkı veren Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Ulusky yamaç paraşütü pilotlarına teşekkür etti.

Belgesel tadında çok güzel ve sıra dışı bir projeye imza attıklarını ifade eden Kaval, "İnsanlar yeni bir şeyler görmeyi seviyor. Bu yüzden yeni projeler yaptıktan sonra daha mutlu oluyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.