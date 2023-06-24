Antalya sahillerinde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, Kurban Bayramı'ndan önceki hafta sonunda, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Gençlerden bir kısmı da kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.