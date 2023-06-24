Antalya'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 milyon dolar değerindeki 56 bin metrekare araziyi noter üzerinden sahte vekaletname ile satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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