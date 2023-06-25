Kepez Belediyesi cimnastikçileri üç altın, bir gümüş madalya kazandı

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi Spor Kulübü cimnastik takımı, Antalya Artistlik Cimnastik İl Birinciliği ve Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş madalya elde etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Cimnastik Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Ela Tanem Tankuş 'Minik B' ve 'Minik Kızlar'da altın madalya, Sevinç Özdemir 'Yıldız Kızlar'da altın madalya kazandı. Sara Kıcıman ise 'Küçük Kızlar' kategorisinde gümüş madalya elde etti.



Bu sonuçlarla Kepez Belediyesinin cimnastikçileri Türkiye şampiyonasına ve Mersin'de düzenlenecek olan Analig Akdeniz Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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