Muratpaşa Belediyesinden çocuklar için beceri ve kondisyon kursu

ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesi yaz spor okullarında, 7-13 yaş arası çocuklar için beceri ve kondisyon kursu düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sağlıklı Muratpaşa Hareketi"nin en önemli organizasyonlarından spor okullarında yaz dönemi başlıyor. 3 Temmuz'da ilk kursların başlayacağı program, çocuklar için 18, yetişkinler içinse 8 branşta gerçekleştirilecek. Spor tesisleriyle birlikte kapalı pazar yerleri ve parkları adeta spor salonuna dönüştüren kurslar için başvurular, 7 Temmuz’a kadar web sitesi üzerinden devam edecek.

Bu yıl ilk defa 7-13 yaş arası çocukların motor becerilerini geliştirmeyi hedefleyen beceri ve kondisyon kursu da düzenlenecek. Kurs çocukların sürat, beceri, denge, kuvvet, esneklik, el-göz koordinasyonu, atma, tutma ve sıçrama gibi özelliklerin gelişimine katkı sağlayacak. Programın hedefleri arasında çocukların anlık düşünme ve karar verme becerilerine de katkı sağlamak ve liderlik özelliklerinin de geliştirmek yer alıyor.

Sportif beceri parkurları ve eğitsel oyunlarla desteklenecek program, Kuvayı Milliye, Aynur Ayan ve Dilşad Refizade spor salonlarında cuma günleri yapılacak.











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